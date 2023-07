▲ Manuel Velasco Alcántara, ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, durante la presentación de su informe de actividades correspondiente a 2022. Foto tomada de la cuenta de Twitter del TJAEO

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de julio de 2023, p. 25

Oaxaca, Oax., Ante el cúmulo de inconsistencias e irregularidades en el proceso legislativo que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO) y creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), a propuesta del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, magistrados del órgano desaparecido anunciaron que interpondrán una demanda de amparo y una controversia constitucional para dejar sin efectos la medida y ser restituidos en sus cargos.

Entre las anomalías destaca que el dictamen de dicho decreto fue entregado a los integrantes de la 65 Legislatura sólo cinco minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria celebrada el pasado sábado. En poco más de siete minutos, los diputados avalaron la eliminación del TJAEO, cuando la ley estipula un plazo mínimo de 24 horas.

En una segunda sesión extraordinaria, celebrada sólo tres horas y media después de la anterior, Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó las ternas propuestas para ocupar cargos en la Sala Superior y las salas unitarias del TJACCO y el acuerdo fue aprobado.

Acto seguido, la diputada Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz, presidenta de la mesa directiva, tomó protesta a Mateo Martínez Martínez, Manuel de Jesús López López y Cruz Itzel Espinoza Rojas, como magistrados de la Sala Superior para un periodo de siete años.

Hizo lo propio con Amparo Arias Rivas, Anneliese Danae Echeverría Clavel, Raúl Oswaldo Bernal Flores y Javier Martín Villanueva Hernández, como magistrados de las salas unitarias, para un periodo de cinco años.

Fast track y sabadazo

En entrevista, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien fue la única que votó en contra del decreto, consideró que como esta reforma se realizó al vapor , es previsible que en tribunales sea revocada y se ordene la reposición del proceso.

El pasado primero de mayo, en su conferencia de los lunes, Jara Cruz anunció que su administración, iniciada el primero de diciembre de 2022, buscaría modificar o crear un nuevo tribunal que investigue presuntos actos de corrupción.

Melchor Vásquez expuso que el artículo 104 del reglamento interior del Congreso estipula que el orden del día se publicará en la gaceta parlamentaria un día antes de la sesión; se anexarán iniciativas, propuestas con punto de acuerdo y dictámenes a tratar, con el propósito de que los diputados cuenten con toda la información y puedan votar con conocimiento de causa.

Sin embargo, en esta ocasión no fue así, pues el dictamen les fue entregado a las 12:55, cinco minutos antes de que se iniciara la sesión.

No tuvimos oportunidad de nada, no sabíamos cómo venía (el dictamen), en qué sentido, y si estaba cumpliendo todas las formalidades, que de inicio no las cumple porque debió ser publicado con anterioridad , reprochó la legisladora perredista.

Agregó que luego de la sustitución del tribunal se entregó la lista de aspirantes a magistrados enviada por Jara Cruz, sin una convocatoria de por medio. No hubo convocatoria; no sabemos de dónde son y si cumplieron los requisitos , apuntó.

Angélica Rocío Melchor Vásquez cuestionó que este proceso, el cual pudo llevarse a cabo en una sesión ordinaria, se haya realizado en una extraordinaria y en sábado, cuando el TJAEO se encuentra en periodo vacacional.