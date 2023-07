De la Redacción

Martes 25 de julio de 2023

Alejandro Martí, activista y empresario, falleció este lunes a los 73 años, de acuerdo con la Organización México SOS, de la cual era fundador y presidente. La organización no dio detalles del suceso.

Martí, dueño de la cadena Deportes Martí, se convirtió en activista a raíz del secuestro y asesinato de su hijo Fernando, en junio de 2008.

El empresario es recordado por su frase: Si no pueden, renuncien , en reclamo al presidente Felipe Calderón y al entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna en agosto de 2008, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia.

No sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción , agregó en esa ocasión.

El empresario y su familia pagaron 6 millones de dólares para el rescate de su hijo en 2008. Sin embargo, 53 días después su cuerpo sin vida fue encontrado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo en Coyoacán.