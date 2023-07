Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 25 de julio de 2023, p. a11

Mientras Estados Unidos concentra con millonarios contratos a una constelación de estrellas en los clubes de la MLS, el Monterrey elevó los estándares económicos en la Liga Mx con la llegada del mediocampista español Sergio Canales, campeón de la Liga de Naciones de Europa y por quien pagó cerca de 11.1 millones de dólares y cinco más en variables, según medios locales.

El jugador de 32 años, quien llegó a portar el brazalete de capitán en el Betis de Sevilla, firmó un vínculo por tres años con opción a un cuarto, dejando el estadio Benito Villamarín con 207 partidos, 39 goles y 30 asistencias, además de haber logrado la Copa del Rey en 2022.

El club agradece efusivamente los servicios prestados por el jugador cántabro durante las temporadas en la que ha pertenecido al Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional , informó el equipo verdiblanco en un comunicado.

En una ceremonia organizada en la Ciudad Deportiva, Canales dio un mensaje de despedida y confesó que su sueño era colgar los botines en España, pero el año pasado fue el más duro de mi carrera .