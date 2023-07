Ángel Vargas

Martes 25 de julio de 2023, p. 5

Aunque sus protagonistas son animales e insectos, Donde el río se toca dista de ser un libro de fábulas o historias idílicas. Es más, podría tildársele por momentos de perturbador, trágico y hasta algo cruel, no sin una considerable dosis de fino sentido del humor.

Incluso para su autora, la escritora mexicana Rose Mary Salum (Ciudad de México, 1964), ha resultado sorpresivo , al tratarse de una obra atípica en su producción, tanto en temática como en el manejo del lenguaje.

Afirma que es la primera ocasión que utiliza a animales e insectos como personajes, y también que se aleja de su forma habitual de escritura, más poética, para apostar por un lenguaje directo, depurado y sin ornamentos, pero que, al mismo tiempo, tuviera la capacidad de atravesar al lector .

Publicado por Sudaquia Editores, en su Colección Sudaquia, Donde el río se toca está integrado por nueve cuentos habitados por una singular fauna que mucho tiene de humana o una serie de humanos que mucho proyectan su animalidad, según la perspectiva del lector.

Son historias sobre el papel femenino, la maternidad, las relaciones humanas y de pareja, el sentido de la vida y de la muerte, así como la fatalidad, cuyo elemento en común son las acciones y situaciones cargadas de aparente sinsentido, violencia y crueldad.

Sin lugar para la esperanza ni la redención

No hay mucho espacio para la esperanza ni la redención, aspecto que Rose Mary Salum explica de la siguiente manera: “No sé si me he vuelto muy cínica o ya tengo demasiada edad y he visto demasiado; trato de no ser tan pesimista, porque cuando se pone atención en lo negativo, el pesimismo está vigente; pero, muchas veces, conscientemente pienso cómo puedo ser optimista estando las cosas como están.