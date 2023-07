Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 25 de julio de 2023, p. 5

Marc Augé, reconocido antropólogo, etnólogo, escritor y filósofo francés, nacido en la ciudad de Poitiers, en 1935, teórico del concepto de los no lugares o espacios del anonimato, falleció la madrugada de ayer a los 87 años, informaron medios europeos sin precisar las causas.

El término acuñado por el pensador francés, según los especialistas, se refiere a esas zonas de tránsito como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, supermercados, estacionamientos, gasolineras, instalaciones deportivas o villas turísticas.

La llamada sobremodernidad neoliberal produce esos espacios que no son en sí lugares antropológicos, sino ámbitos de la individualidad solitaria , apuntó en su momento el filósofo francés.

A partir del libro Introducción a una antropología de la sobremodernidad (1992), de Augé, el politólogo Héctor Díaz-Polanco resume que un no lugar es un espacio que no puede definirse como espacio de identidad ni como espacio histórico.

“De los aeropuertos a los supermercados, se imponen a las conciencias individuales experiencias y pruebas muy nuevas de soledad. Mientras los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria y las comunidades pasajeras.

Lo característico del no lugar es que no crea identidad, sino soledad y similitud; allí no se construye la historia, sino que reina la urgencia del momento presente. Allí, sólo tiene que ver, no con individuos, sino con clientes, pasajeros, usuarios, oyentes, que no están socializados ni localizados. El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no postula ninguna sociedad orgánica; o sea, es incapaz de construir sociedades sólidas.

Dicho concepto de no lugar , ha sido reconocido por los especialistas como una de las aportaciones de Marc Augé, quien con ello reflexionó sobre la identidad del individuo en función de su relación con los lugares cotidianos y la presencia de la tecnología.

Incursión docente y fílmica

Augé (1935-2023) impartió clases de antropología y etnología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, de la que fue director entre 1985 y 1995. Fue responsable y director de estudios en el Centro Nacional para la Investigación Científica.

Pasó largos periodos de investigación en África y en América Latina.

Entre las cuestiones y temas de estudio del pensador galo, apuntan los especialistas, se encontraban la globalización y la vida de las sociedades multiétnicas, los rituales de la vida cotidiana y la paradoja humana del aumento de la soledad en una era de intensificación de los medios de comunicación.