Aponte se define afromexicano , y pretende crear conciencia al respecto: Chilpancingo no es una ciudad considerada afrodescendiente; sin embargo, como es la capital, llegan personas de todo el estado. Al crecer me resultó natural ver personas afrodescendientes. También preguntaba por qué tenía afinidad hacia la música tropical. Finalmente, uno encuentra su raíz .

En el periodo de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública “se impulsaron los pueblos indígenas y el mestizaje, pero con el español. Los africanos quedaron entre las castas que aparentemente se diluían entre el mestizaje. Todo esto me ha sido importante para reafirmarme en mi identidad, aunque también en la de otros.

He ejercido el activismo a escala legislativa y he participado con la Comisión de Derechos Humanos como artista, al tratar de que se visibilice no sólo una población marginal, o marginada, sino recordar que también contribuimos al pueblo mexicano en nuestra calidad de artistas, investigadores o trabajadores afromexicanos.

Según el coreógrafo, es relevante llevar Yanga… al Palacio de Bellas Artes porque estamos en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, convocado por la Organización de Naciones Unidas, que concluye en 2024 . El planteamiento de Aponte tiene que ver con un pueblo que se transforma por medio de la esclavitud.