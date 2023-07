Derecho humano, no financiero

El ministro González propone darles la razón bajo el argumento de que la reparación del daño a las víctimas es un derecho humano que no puede limitarse por criterios financieros.

Es inconstitucional la modificación (de la Ley General de Víctimas) reclamada, a la luz de la progresividad de los derechos humanos , advierte.

La reforma impugnada, añade, es contraria a la dignidad humana: “Principio jurídico que, por su propia esencia, es de carácter irrestringible, toda vez que prescribe que las personas, por el mero hecho de serlo, deben ser tratadas como tal y nunca como ‘objetos’; por ende, debe garantizarse su derecho a ser tratadas como fines en sí mismos, es decir, a no ser humilladas, no ser degradadas, no ser envilecidas, no ser cosificadas”, añade González.

El tema está programado para someterse a votación en la primera sala de la SCJN en la sesión del 9 de agosto próximo.