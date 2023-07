Gálvez comentó que está de acuerdo con López Obrador en su política de primero los pobres, y se desmarcó de las declaraciones realizadas por el ex presidente Vicente Fox, quien ha manifestado su intención que de ganar ella el proceso interno y luego la Presidencia se restauren las pensiones a ex mandatarios federales y se cancelen las pensiones a adultos mayores y personas de escasos recursos.

En conferencia de prensa en un restaurante de esta ciudad, la senadora contestó así a lo que califica como una declaración de guerra en su contra realizada por el mandatario federal luego de una serie de ataques en los cuales dijo haber sido víctima y porque no ha recibido el derecho de réplica pese a que un juez lo ha ordenado.

Aseveró que de ninguna forma serán restablecidas las pensiones para los ex presidentes, ya que no forma parte de sus planes; incluso, afirmó que al término de su mandato López Obrador tendrá que trabajar a fin de obtener los recursos necesarios para vivir, por lo que la solicitud de Fox no será tomada en cuenta.

Sostuvo que ella tiene las mismas metas que el mandatario, sólo difiere de los métodos, nos une lo mismo, el amor por México y los que menos tienen .