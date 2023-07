Y no pasa una semana sin noticias sobre el violador sexual Donald Trump: por ahora su juicio por delitos federales en el manejo ilegal de documentos secretos de seguridad nacional está programado para empezar el 20 de mayo de 2024, mientras se espera la presentación de acusaciones estatales por intentos de intervenir ilegalmente en una elección en Georgia. Al mismo tiempo, Trump ya ha sido formalmente notificado de que es objetivo de una investigación federal sobre posibles delitos para revertir el proceso electoral en su intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021. Ante todo esto, el ex presidente amenazó que si se atreven a encarcelarlo por sus delitos se detonará la violencia por sus seguidores contra el sistema judicial y político del país. “Aún es algo muy peligroso sólo hablar de eso… porque tenemos a un grupo tremendamente apasionado de votantes”, advirtió la semana pasada.

Justo hablando de música en una primaria en Wisconsin, estudiantes querían cantar el hit Rainbowland, de Miley Cyrus y Dolly Parton, que trata de la inclusión, en un concierto de la escuela, pero no sólo les fue prohibido por la junta escolar, sino que cuando su maestra protestó la decisión y defendió a sus alumnos, fue cesada. No es un asunto aislado, con cada vez más distritos escolares e incluso estados como Florida, Tenesi y otros, las fuerzas ultraconservadoras están logrando revertir la educación y suprimir temas como las luchas por los derechos civiles de los afroestadunidenses, mujeres y gays, entre otros.

Por otro lado, la linterna de TonyBennett no se apagará con su deceso la semana pasada. Los elogios y pesares inundaron las noticias, los obituarios ofreciendo la biografía del hijo de inmigrantes italianos enfocados sobre su trayectoria profesional en la música popular y jazz, de cómo fue mentor y compañero de músicos tan diversos como Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Paul McCartney, Amy Winehouse y Lady Gaga, sus 19 premios Grammy, y cómo Frank Sinatra lo llamó el mejor cantante de su época. Pero lo que no se mencionó tanto fue su compromiso con luchas y causas sociales a lo largo de su vida.

Tony Bennett, junto con su amigo Harry Belafonte, marchó con Martin Luther King Jr en la legendaria marcha por los derechos civiles a Selma. Siempre fue un aliado en la lucha contra el racismo; incluso rehusó viajar y tocar en Sudáfrica durante el régimen del apartheid. A la vez, fue una voz antiguerra: la cual llamó asesinato legalizado , oponiéndose abiertamente a la guerra de su país contra Irak; sabía de lo que hablaba, había luchado en la Segunda Guerra Mundial en Europa y en su autobiografía escribió que esa experiencia fue lo que lo llevó a ser un opositor a toda guerra. La violencia sólo genera violencia y la guerra es el nivel más bajo del comportamiento humano .

En el décimo aniversario del 11-S, Bennett comentó: ¿Quiénes son los terroristas. Somos nosotros los terroristas o son ellos? Dos males no hacen un bien. Ellos estrellaron un avión, pero nosotros lo causamos, porque los estábamos bombardeando y nos dijeron que dejáramos de hacerlo .

Su música continuará, pero son los compromisos con las luchas contra las fuerzas oscuras que necesitan más que nunca voces como la suya.

Tony Bennett & Amy Winehouse. Body and Soul. https://www.youtube.com/watch?v=_OFMkCeP6ok

Tracy Chapman. All that you have is your soul. https://www.youtube.com/watch?v=8QwvqKMXhL8