omo yo tengo siempre abierto mi correo electrónico, por si a cualquiera de los militantes de la multitud se le antoja dar una opinión al respecto de lo comentado por la columneta, recibo muchas preguntas que nada tienen que ver con el asunto en comento. Algunas, por íntimas, me abstengo de contestarlas (¿a quién le importa mi edad, peso corporal, si tengo aspecto caucásico, si soy jesuita gay [me faltó la o intermedia], militante de qué partido?) ¿vegano o carnívoro?, ¿de la 4T o de la conveniente y productiva inmovilidad? De todas formas, con tiento y buenas maneras (repito que soy de colegio particular), contesto lo honestamente posible. Pues esta semana la inmensa mayoría de los cuestionamientos coinciden en conocer una opinión de por qué se dio de pronto esta anonadante, mágica eclosión de amor patrio, responsabilidad ciudadana y solidaridad no sólo social, sino fraterna: todos somos hermanos, aunque otros, tan sólo medios hermanos, o simplemente primos o inevitables vecinos.