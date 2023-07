S

iendo el padrino político de Xóchitl Gálvez, pues él la inició en la política al nombrarla responsable de asuntos indígenas durante su administración, Vicente Fox Quesada se ha convertido rápidamente en algo más que un lastre para la ante precampaña de la senadora hidalguense.

Más que un lastre porque no sólo ha sido una carga, un impedimento, sino que ha pasado a la condición de virtual delator de la esencia política de la precandidata presidencial. Las delaciones vicentinas han puesto sobre la mesa, con plena claridad derechista, temas como las pensiones presidenciales, los programas sociales y el racismo, que la narrativa de Xóchitl pretende manejar discursivamente con aires progresistas.

La estrategia claudiosalinista de homeopatía con el obradorismo pasa por colocar a Gálvez en tonalidades distantes de la derecha clásica y acercarlas a las necesidades populares, pero Fox ha expuesto abiertamente en tan poco tiempo tales puntos del verdadero pensamiento derechista salvaje que ha hecho caer a su cofrade hidalguense en momentos de confesión involuntaria, como proponer que empleados gubernamentales puedan contratar servicios médicos particulares cubriendo nada más unos 70 mil pesos mensuales.

Sin embargo, Gálvez ha necesitado realizar una tentativa de desmarque respecto al lenguaraz ex presidente de México. No por tanto disparate que ha estado lanzando a través de las redes sociales, sino por haber friccionado una fibra política y económicamente muy delicada al caracterizar burlonamente a Claudia Sheinbaum como judía búlgara .

El propio Fox saltó, tropezante, para disculparse con la comunidad judía por haber hecho esa mención, pero no con los otros tres aspirantes cuatroteístas a la candidatura presidencial. No por decirle fifí francés a Ebrard o extraterrestre a Fernández Noroña o de Transilvania a Adán Augusto. Disculpas sólo a la comunidad judía.