▲ El socialista Pedro Sánchez celebra con simpatizantes reunidos afuera de la sede del PSOE en Madrid. En imagen de la derecha, el líder y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda a la militancia. España quedó a la espera de la formación de un gobierno de coalición tras los comicios que no dieron mayoría a ningún contendiente. Foto Ap y Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 24 de julio de 2023, p. 21

Madrid. La remontada para evitar que España entre por un túnel tenebroso y amanezca hoy en 1973 y no en 2023 se cumplió, tal como pronósticó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el gran triunfador de la noche, a pesar de quedar como la segunda fuerza más votada.

En cambio, las decimosextas elecciones generales en España dieron una victoria amarga al bloque de la derecha formado por el Partido Popular (PP) y la formación ultra de Vox, que en conjunto sumaron 169 diputados, quedando a siete escaños (de los 176) que le otorgarían mayoría absoluta.

En esta contienda, el PP fue el más votado, con 136 diputados y 34 por ciento del electorado, pero su candidato, Alberto Núñez Feijóo, tiene prácticamente imposible sacar adelante su investidura para gobernar. En cambio, Sánchez, con 122 diputados, tiene más posibilidades de relegirse si logra sumar los apoyos de otras cinco fuerzas parlamentarias.

Así, ambos presentaron sus credenciales para liderar el nuevo gobierno.

Son las primeras elecciones de la historia del país que se celebran en pleno verano, con temperaturas por encima de los 35 grados centígrados en gran parte del país. Hubo participación alta, con 70.39 por ciento.

El resultado reflejó la fractura de un país, o esas dos Españas , de las que hace referencia el poeta Antonio Machado: el bloque de la derecha, con una formación como Vox, que defiende el legado de la dictadura franquista y tiene un discurso homófobo y xenófobo, frente al bloque de izquierda o progresista, al cual se suman las fuerzas nacionalistas e independentistas del País Vasco, Cataluña y Galicia.

La victoria, aunque por la mínima diferencia, fue para las fuerzas progresistas, básicamente porque con los resultados obtenidos es imposible la formación de un gobierno PP-Vox. El escrutinio de los votos fue rápido y trepidante, sobre todo porque desmintieron todos los sondeos y las encuestas a pie de urna que auguraban una clara victoria de la derecha.

Finalmente, el PP obtuvo 136 diputados, más de 8 millones de votantes y 33 por ciento del electorado, lo que supuso 47 diputados más que en 2019.

El PSOE perdió el primer lugar, pero mejoró sus resultados de 2019 al ganar 122 diputados, dos más que hace cuatro años, y 7 millones 700 mil votantes.

La pugna por la tercera plaza fue para Vox, que logró 33 diputados y 3 millones 28 mil votos; mientras la coalición de izquierdas Sumar llegó a 31 escaños y 3 millones 8 mil sufragios.

Es decir, que la suma PP-Vox llegó a 169 diputados, sin alcanzar la mayoría absoluta, mientras el PSOE y Sumar alcanzaron 153, la misma cifra con la que han gobernado los últimos cuatro años.

Pero la alianza de las izquierdas pueden añadir a su causa a la mayor parte del resto de las fuerzas del arco parlamentario, de ahí que los resultados de los partidos nacionalistas son cruciales para la relección de la actual coalición de gobierno, a pesar de que algunos acuerdos serán muy complejos.