El joven se encuentra bien de salud, a pesar de los golpes que recibió, presuntamente de los sujetos que los habrían privado de la libertad, pero no ha declarado, o si lo hizo, no se han difundido sus dichos.

El sábado 15 de julio los cuatro se embarcaron en el río Balsas, como lo hacían cotidianamente, pero no volvieron. El pasado miércoles, Cabrera García fue hallado mientras caminaba por la carretera federal Iguala-Chilpancingo, rumbo a su domicilio.

Guadalupe Bautista Astudillo, Juan Carlos Catalán y Ángel Cabrera Ávalos continúan desaparecidos; la semana pasada elementos del Ejército Mexicano y de las policías estatal y ministerial, realizaron búsquedas con apoyo de helicópteros.

Este fin de semana no hubo rastreos; las autoridades no explicaron el motivo. Los 50 pescadores originarios de Mezcala y otros tantos chalanes no están laborando debido a que tienen temor.