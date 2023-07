De La Redacción

Lunes 24 de julio de 2023

Nyanga, corto de 20 minutos hecho con teatro de sombras y cine a mano, se exhibirá en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se efectúa en esa entidad.

Tendrá su estreno nacional con funciones en las ciudades guanajuatenses de León, San Miguel de Allende e Irapuato.

Por mucho tiempo se consideró al cine de animación como un vehículo destinado sólo al público infantil. No obstante, con el paso del tiempo, cineastas y artistas de del mundo han demostrado que la versatilidad de esta herramienta es capaz de contar toda clase de historias a personas de todas las edades. En el caso de México, la animación está dando voz a un cine más diverso.

Un ejemplo de ello es Nyanga, de la directora eritreo-mexicana Medhin Tewolde, quien incursiona en el cine de animación luego de presentar en 2020 su documental Negra. El estreno nacional de su más reciente película tendrá lugar en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que concluirá el 31 de julio.

Nyanga es uno de los 60 proyectos que, desde 2019, han recibido apoyo del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), otorgado por la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), y que ha permitido la representación de 31 lenguas originarias en el cine nacional.

La película narra la historia de un hombre secuestrado en las costas de África y traído a México de esclavo durante en la Colonia. Basada en hechos históricos, el cortometraje es un homenaje al anhelo de libertad del ser humano, así como a la vida del héroe afromexicano Gaspar Yanga.

Historia importante para el mundo, dice la directora