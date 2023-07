Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 24 de julio de 2023, p. 6

Hace un par de años en una edición del Festival Internacional de Cine de Sundance, durante una conferencia de prensa, a la directora méxico-panameña Olga Segura, se le preguntó: “¿qué podrá hacer para la mujeres latinas en Hollywood? Ella respondió tarareando la tradicional canción Un elefante se columpiaba. A partir de ahí la idea de hacer un trabajo distinto con ese tema, que lanzara un mensaje diferente, no dejó de pasearse por su cabeza. El resultado se concretó en el cortometraje de animación Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola, que cuenta con la participación de Yalitza Aparicio, Kate del Castillo, Michelle Rodríguez y Karla Souza, entre otras, quienes hacen las voces de algunos personajes.

Segura cuenta la historia de la metamorfosis que sufrió el tema: “en toda Latinoamérica se canta con ligeras variaciones; por ejemplo, de niña, en Panamá, yo cantaba balanceaba en lugar de columpiaba y me di cuenta de que tenía un significado más importante que enseñar a los niños a contar del uno al 10.

Con esta idea pensó que si la telaraña resistía tanto podría ayudar a extender el mensaje a otras elefantas o elefantes, se hablaran entre ellas . Transformó el verso del clásico infantil agregándole que en esta telaraña nadie se quede balanceándose sola, que en esta telaraña cabemos todas .

The Latinx House hizo la animación de este corto, una nueva versión de la canción popular infantil.

La letra, aunque repetitiva, desafía las leyes de la física, ya que un incontable número de elefantes resisten sobre el frágil tejido de la araña.

Toma este último aspecto en el que las mujeres, en este caso las elefantas, suman toda su gravedad para transformar su realidad a través de la unión. Trabajadoras de oficina, empresarias, científicas, chefs, obreras, artistas, en la telaraña cabemos todas. Es un llamado a la construcción de redes, de solidaridad para hacer posible el cambio social e histórico, en el que las mujeres somos sujetos activos y generadoras de un mundo mejor porque el éxito no resulta de lo individual, sino de lo colectivo.

Una necesidad que se volvió oportunidad

Después “surgió una necesidad que se convirtió en una oportunidad de cambiar la narrativa que hemos tenido siempre, no sólo entre mujeres, sino entre todos. Por ejemplo, cuando alguien conduce en la Ciudad de México o en cualquier otra urbe, y pone la direccional del automóvil para dar vuelta y el que va sobre el carril le acelera para no dejar pasar. El miedo de contar las ideas y de compartir algún proyecto siempre está latente, y cuando me preguntaron qué era lo que podía hacer para la mujeres latinas en Hollywood, respondí cantando Un elefante se columpiaba”...