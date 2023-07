El oriundo de Guadalajara denota en sus palabras lo complicado que le ha costado llegar a este punto en el que se encuentra en su corta carrera. Ha sido años de esfuerzo, de entrenar de ocho a 10 horas diarias y sacrificar muchas cosas . Sin embargo, hoy más que nunca entiende que su dedicación comienza a tomar sentido, pero también comprende que no puede bajar el ritmo si quiere seguir en la élite de este deporte.

No sólo fue el histórico resultado, reconoce el jalisciense, es el mensaje que México también les envió a las potencias. Ahora nos verán como una amenaza y no como algo intrascendente , compartió durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De aquí yo ya no me bajo, de aquí para arriba, junto con Itzamary o con quien me toque hacer el dueto .

El significado de este segundo lugar, comparte Diego, es el reflejo de no desistir y no renunciar pese a las adversidades por las que se han tenido que enfrentar con el retiro de becas que les hizo la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Todo lo que ha sucedido alrededor de los deportes acuáticos ha sido difícil, pero el hecho de haber ganado esta primera medalla mundial es la recompensa por lo que hemos luchado.

Las clavadistas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, quienes lograron un par de plazas olímpicas en la justa japonesa, manifestaron que después de los resultados obtenidos, intentarán volver a sentarse con la Conade para que que les regresen los estímulos, antes de recurrir a la vía legal, tal y como lo hizo la selección de natación artística.