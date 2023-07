L

a experiencia del rock invadió casi todos los espacios de la imaginación moderna. Acabó aceptándolo el Estado soviético, a regañadientes. La catarsis con los Stones en La Habana en 2016 tardó tanto en cumplirse que el detective Mario Conde prefirió ser el único cubano en no acudir al concierto (Personas decentes, 2022); le pareció demasiado tarde. Cuando los ayatolas prohibieron la música en Irán, Frank Zappa parafraseó esa locura en Joe’s Garage (la música sólo suena en la mente). De los peligros del rock bajo el Islam recuérdese la persecución al raï en Argelia, o al punk en Teherán (Nadie sabe nada de gatos persas, Bahman Ghobadi, 2009). En cambio, los predicadores evangélicos no dudaron en adoptar el rock como vehículo de su propaganda religiosa.

Determina algunas novelas memorables en inglés: La tierra bajo sus pies, de Salman Rushdie; Tú no me amas todavía, de Jonathan Lethem; El buda de los suburbios, de Hanif Kureishi; La subasta del lote 49, de Thomas Pynchon. El irlandés Joseph O’Connor, hermano de Sinead, publicó con éxito The Thrill of It All en 2014. Por lo demás, la crítica cultural de Greil Marcus retrata brillantemente algunos periodos históricos de Estados Unidos siguiendo el estro de Dylan. El rock originó toda una escuela de periodismo y crónica. Se convirtió en género fotográfico y propició el nacimiento de un nuevo lenguaje audiovisual y narrativo: el videoclip.

Su presencia en el cine ocupa varios aspectos: biopics, documentales, conciertos (DA Pennebaker, Martin Scorsese), ensayos fílmicos (Jean Luc Godard, Wim Wenders, Michael Winterbotom), cuentos de hadas (Laberinto, de Jim Henson), aventura y romance (Calles de fuego, de Walter Hill), fantasías temáticas tipo Velvet Goldmine y I’m Not There (Todd Hynes), Across The Universe (Jane Taynor). Y un sinnúmero de pistas sonoras para filmes en todo el mundo: partituras originales o cualquier combinación imaginable. Los cineastas como diyéis.

Influidas por el fenómeno de Elvis Presley, desde finales de los años 50 habían proliferado en el cine nacional las películas juveniles; twist y rocanrol para lucimiento romántico de César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Angélica María, Julissa y los grupos de la época. Tras el 68, el advenimiento del verdadero rock y su afán antisistema borraría esa etapa ingenua. Las nuevas ficciones, menos abundantes, sin duda mejores, no necesariamente se enfocan al rock como tal.