▲ La copia de la Joven de Amajac, escultura hallada en el municipio de Álamo, Veracruz, fue develada por autoridades de la Ciudad de México y de aquel estado en Paseo de la Reforma, a un costado de la ex glorieta de Colón. Foto Víctor Camacho

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 24 de julio de 2023, p. 29

El Gobierno de la Ciudad de México develó la copia de la escultura Joven de Amajac en un costado de la ex glorieta de Colón, sobre Paseo de la Reforma, como símbolo de la lucha anticolonialista y antirracista, así como en homenaje y reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas.

Sí se pudo , expresó el jefe de Gobierno, Martí Batres, en el acto protocolario, en el que estuvo acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la presidenta municipal de Álamo de aquella entidad, Nancy Cortés, funcionarios federales y locales, así como integrantes del colectivo de mujeres de Amajac.

Sin medios de comunicación, pues previamente se notificó que no tendría actividades públicas, el mandatario reconoció que llegar a este momento no fue fácil, e incluso algunas veces parecía que no sería posible.

Criticó que en pleno siglo XXI todavía haya sectores de la sociedad que ven con malestar, enojo y rechazo que en un lugar donde alguna vez se rindió culto a Cristóbal Colón, pionero de la aventura colonialista de Europa en México, se erigiera un símbolo anticolonialista y antirracista.