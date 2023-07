E

stamos sumidos en una situación prevista por no pocos. El discurso polarizante que en un inicio parecía ocurrencia del poder, ha desembocado en el nudo jurídico y político que, para la ministra Otálora, es una república paralegal . Todos juegan el mismo juego, impuesto por el Presidente, cuyos primeros resultados están a la vista: la ley no es la ley, sino un conjunto de maniobras majaderas; la realidad no es la que nos dibujan las estadísticas del Inegi, los análisis del Banco de México o los organismos internacionales, sino lo que figura el equipo hacendario que celebra sus propias victorias mientras se impone un clima de resignación social que poco tiene que ver con las potencialidades que nos dicen tiene México en esta nueva vuelta de una economía global un mucho destartalada.

La pandemia devastó ánimos y expectativas, mostró la cara más cruel de una globalidad inscrita en las fuerzas y tendencias de un modo de producción convertido en único, a decir del estudioso Branko Milanovic, que hasta el momento no tiene contraparte política o institucional. En estas condiciones no se alcanza a ver qué decisión y acción de los mexicanos podría modular el clima de los arrebatos verbales inopinados que se han apoderado del discurso político de la democracia azteca, de por sí magro. Parece que preferimos regodearnos en este renovado laberinto de la soledad que nos legó el poeta, lejos del mundanal ruido y desde luego ajenos a los intentos de otros estados e instituciones por redefinir una globalización incluyente.

La ausencia del Presidente de la Cumbre Celac-Unión Europea pudo subsanarse con la eficacia retórica y propositiva de nuestra canciller Alicia Bárcena, pero hasta cierto límite. Lo que buscaban los convocantes eran muchos cara a cara para dar a sus visiones un dejo de compromiso personal de los jefes de Estado. Una suerte de aproximación empática de Europa y nuestro extremo Occidente para trazar rutas que permitan transitar en medio de la disputa hegemónica.

Tenemos que conformarnos con mantener una exigencia legítima de respeto a la Constitución y sus leyes, pero el hecho es que los países son más que sus elecciones y jurisprudencia. Además de la observancia a la ley hace falta algo elemental que es, a la vez, fundamental pero que sigue ausente tanto en los partidos como en los políticos; en buena parte de la opinión publicada y en no pocos grupos organizados de la sociedad: la voluntad de anteponer nuestras respectivas pequeñas miserias al bien común. En una palabra: carecemos de una auténtica vocación democrática que, para serlo, tiene que ser también una democracia social, como lo aprendieron y enseñaron los estadunidenses del New Deal de Roosevelt y los europeos del estado de bienestar. Combinar estas tradiciones y legado, para encarar los desafíos y amenazas resumidos en el cambio climático y el no menos portentoso cambio técnico, debería ser la misión del mundo pospandémico y de sus mandatarios.