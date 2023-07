El daño que sufre una persona encarcelada por un delito que no cometió, al igual que el de su familia, es irreparable y muchas veces los afectados no son reconocidos como víctimas ni reciben apoyo para resarcir lo ocurrido, aseveró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

Manifestó que cinco de los seis detenidos sufrieron tortura, cubetadas de agua en la cara, golpes y toques eléctricos . Mientras ello sucedía, dijo, a mí me preguntaban qué había hecho con la niña , que era la supuesta secuestrada. No obstante, después de un tiempo supimos que la vñictima no había sido una menor sino una joven .

Indicó que su hermano obtuvo su libertad luego de ocho meses de haber sido detenido porque a los agentes se les olvidó cuadrarlo en su plan y en la apelación del auto de formal prisión esto se evidenció . En tanto, su tío murió en el penal de Santa Martha debido a la tortura y a que muchos años fue diabético .

Oswaldo expuso que los 15 años en prisión los pasó en diversos centros en la capital, en Veracruz, en Tabasco, Sinaloa y Durango.

Expresó que después de todo el estar en libertad no ha sido fácil. Llegué a mi casa con temor y delirio de persecución. Pasaron como cinco meses para que pudiera salir .

Además empezaron las tristezas, los episodios de querer estar llorando, de estar solo, la depresión y la ansiedad . Por eso, dijo, pedí ayuda con terapias sociológicas y con el siquiátrico, que fueron brindadas con apoyo de la Cmdpdh.

En lo laboral, mencionó que por varios años estuvo en trabajos informales porque le negaban los empleos por el antecedente penal.