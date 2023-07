De la Redacción

Domingo 23 de julio de 2023, p. 4

Los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez y Santiago Creel se desmarcaron de las expresiones racistas y xenófobas que el ex presidente Vicente Fox emitió contra Claudia Sheinbaum y los demás candidatos de Morena. Por separado, ambos legisladores panistas rechazaron el mensaje que Fox envió a través de Twitter en el que llamó a la ex jefa de Gobierno judía búlgara , a Ebrard fifí francés , a Noroña extraterrestre y que Adán Augusto López es de Transilvania . Sólo Xóchitl Gálvez es mexicana, agregó el ex presidente en un texto que borró horas después ante el sinfín de críticas que recibió.

Lamento y condeno el tuit del ex presidente Fox que hace mofa del origen familiar de Claudia Sheinbaum , escribió la senadora Gálvez en redes sociales. Nuestro país es grande porque somos una nación pluricultural. Todos quienes hemos nacido aquí, más allá de nuestra ascendencia, somos mexicanos. No más odio y división entre hermanos mexicanos , agregó quien fuera directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio foxista.