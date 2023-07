Piden defender el patrimonio biocultural

os ocupamos de jardines dedicados al legado biocultural de México, uno de los más significativos del mundo. La Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (Renajeb), impulsada por el Conahcyt, hace palpable la pertinencia de una ley ya aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores. Su proyecto se debatió reiteradamente, pero el sentido del quehacer científico en este país no motivó el interés de sus detractores. No han reconocido el sentido de la ley porque no les importa su incidencia social.

Nos manifestamos desde la práctica de concretar una propuesta orientada a una tarea apremiante, innegable, determinante: defender la integridad del patrimonio biocultural del país. Nos enfrentamos a una amenaza ominosa, a un colapso socioambiental que avanza con prisa. Esta ley establece en la Renajeb un instrumento legal orientado al bien común. Cuestionar la constitucionalidad del marco legal de esta iniciativa ofende a la dignidad del pueblo mexicano.

Paul Hersch Martínez

Condena el asesinato de Zeus

No fue casual que el 21 de julio, Día Mundial del Perro, Zeus haya sido asesinado a balazos por un pelafustán a quien momentos antes le mordió el brazo evitando que asaltaran a su amo. Su asesinato es simbólico de la crueldad de muchos humanos con nuestros acompañantes amorosos que son los perros.

Al enterarme de tan dolorosa muerte, acaricié a Helga, perrita adulta mayor, igual que yo, y juntos lamentamos tan tristes aconteceres de la vida. Ojalá haya castigo suficiente para ese asesino de un ser todo nobleza como lo fue Zeus.

Benjamín Cortés V.

Critica postura de Vicente Fox sobre los programas sociales

En relación con las recientes declaraciones del ex presidente de México Vicente Fox Quesada, que me parecen de muy mal gusto y ofenden a los ciudadanos mayores de edad de este hermoso país que es México y que pasaron penurias como trabajadores, campesinos, etcétera.

¿A qué viene todo esto? Si observamos y analizamos detenidamente, la mayoría de los adultos mayores que reciben la ayuda por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pensionaron o jubilaron con el salario mínimo, que ni siquiera satisfacía las necesidades mínimas que estipula la Constitución en su artículo 123: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos .

Por lo tanto, se lo han ganado con todo los derechos habidos y por haber. A esto se le llama velar por la justicia de los demás, lo que hace justamente el presidente López Obrador.

Mario Agüero Estrada

Cuestiona intenciones del debate que propone Marcelo Ebrard

¿Es pertinente el debate que está proponiendo el ex canciller Marcelo Ebrard con la precandidata del Frente Amplio por México? ¿No es una forma de legitimar a una persona que ha sido ampliamente exhibida en las conferencias matutinas en Palacio Nacional y en diversos enfoques periodísticos? ¿Por qué ese aceleramiento por un debate que el también precandidato de Morena le planteó en su momento a Claudia Sheinbaum? Ésta se negó, quizá porque las reglas internas prohíben un enfrentamiento de proyectos, así sea amistoso.