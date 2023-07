El gobierno no nos escucha y eso significa que estamos entrando en una nueva época, una época mala , manifestó Idit Dekel, de 55 años. Hubo otros 150 actos y concentraciones por todo el país. Según el gobierno, la reforma permitirá, entre otras cosas, equilibrar los poderes, reduciendo las prerrogativas de la Corte Suprema, que el Ejecutivo considera politizadas, en beneficio del Parlamento. Otras medidas de la reforma están causando el descontento de los manifestantes, como la que modifica el proceso de nombramiento de jueces, ya adoptada por los diputados en primera lectura. Sus detractores creen que la reforma corre el riesgo de abrir el camino a una deriva antiliberal o autoritaria de un gobierno que es el más derechista de la historia de Israel, con figuras ultranacionalistas y ultrarreligiosas. Netanyahu y sus aliados de extrema derecha afirman que la revisión de la legislación es necesaria para frenar lo que consideran excesivos poderes de jueces no elegidos.

No nos moveremos hasta que se pare el proyecto de ley , tuiteó el grupo en un mensaje acompañado de fotografías del campamento.

La propuesta de reforma ha suscitado duras críticas de dirigentes empresariales y médicos, y un número cada vez mayor de reservistas militares de unidades clave han declarado que dejarán de presentarse a filas si se aprueba el plan, lo que hace temer que los intereses de seguridad del país se vean amenazados. El grupo opositor israelí Hermanos de Armas anunció que otros 10 mil reservistas dejarán de prestar servicio voluntario en protesta contra la reforma judicial.

En tanto, más de 100 ex jefes de seguridad israelíes firmaron una carta en la que exigieron al primer ministro detener la reforma. Entre ellos figura el ex premier Ehud Barak y Moshe Yaalon, ex jefe del ejército y antiguo ministro de Defensa, ambos rivales de Netanyahu.

La legislación está aplastando las cosas compartidas por la sociedad israelí, está desgarrando al pueblo, desintegrando las (fuerzas de defensa israelíes) FDI e infligiendo golpes mortales a la seguridad de Israel , escribieron.

En una breve declaración en video publicada de madrugada, Netanyahu aseguró que le habían colocado un dispositivo de vigilancia cardiaca la semana pasada, el cual alertó de la necesidad urgente de un marcapasos.