Domingo 23 de julio de 2023, p. 7

En algunos momentos de una charla con La Jornada, Natalia Bermúdez es niña. En otros, una directora de cine con ideas firmes, pero también un personaje complejo al que no le importa exponer sus sentimientos, incluso, frentea la cámara que registrará un archivo fílmico sobre un temapersonal.

Ella comparte sobre el proceso creativo de su documental Norte, dolorosa operación a corazón abierto y una erupción de vísceras que, sin embargo, al final deviene en terapia orgánica y una muestra de que es necesario perderse en todas las latitudes para lograr encontrar el norte .

En su filme de no ficción, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), de donde es egresada, expone la relación de dos carnales, la de ella y su hermano Rodrigo, joven que lucha por salir del infierno de las drogas.

Natalia realiza una exposición de su familia por medio de un ejercicio audiovisual valiente, el cual se exhibió ayer –y otros dos días más– en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en León, San Miguel de Allende e Irapuato.

Es un documental de cómo dos hermanos se encuentran, se conocen y se extrañan. Una película que trata de la recuperación de mi hermano bajo sus propios términos, porque no es un comercial de Vive sin drogas, (que obvio no funcionaron, ríe irónica). Era hablar de un terreno más complejo y honesto .

Es una historia que versa sobre una recuperación mediante el amor y de la música, que para nosotros significa familia , cuenta Bermúdez, quien ayer exhibió en este mismo festival su corto de nombre Apnea.

Desde que tengo memoria, mi hermano ha estado perdido en todas las latitudes de su adicción a las drogas. Después de años sin verlo, viajo con él al norte del país en busca de su sanación. Mientras hacemos juntos esta película, comprobamos en carne propia que el amor de hermanos es la brújula que lleva al norte.

Así definió su trabajo en la sinopsis la nueva directora, que reconoce que el documental no la ha tenido fácil en cuanto a la exhibición debido a su tiempo. Dura 53 minutos y no es sencillo colocar esta duración. Para largometrajes mínimo es 60 minutos, pero para ella tenía durar lo que tenía que durar .

Al estar ante las primeras exhibiciones, confiesa Natalia, le surgen una “mezcla de sentimientos. Tengo muchas ganas de que la gente lo vea. Es pertinente. Norte es una operación a corazón abierto. No podría ser más honesto, lo es tanto, que en muchos momentos del rodaje, olvidaba que la cámara estaba montada para filmar. Es más difícil ser juzgado cuando tienes el corazón abierto. En ocasiones, cuando haces ficción resguardas sentimientos pero aquí pueden juzgar tanto a mi trabajo como a mí”.