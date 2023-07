–A mí me gusta mucho ser policía. Siento que hay pocas personas que lo hacemos por vocación. Los horarios son terribles; el sueldo es terrible. Tenemos horarios de 24 horas seguidas por 48 horas de descanso. Venimos de lunes a viernes de seis de la mañana a ocho de la noche, o un día sí y un día no.

(Me mira como diciendo que esa pregunta no se hace.)

–Tengo 35 años, soy licenciada en pedagogía y policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Nací en la Ciudad de México; una de mis abuelas era de Guanajuato y la otra es de Michoacán. Hice mi licenciatura mientras me formé como policía, y me di cuenta de que se puede escalar hasta ser subsecretaria.

–¿La gente se le acerca o le teme?

–Sí se me acerca; muchas veces nos insultan gratuitamente o se burlan. Estoy aquí porque me gusta ser policía. Me gusta el contacto con la gente, me gusta ayudar, hacer recorridos, proteger a la ciudadanía. Por unos pagamos todos, hay más policías buenos que malos. Con el tiempo, aprendí a tolerar los insultos; al principio me sentía mal y sufría porque nos gritan ¡puercos! , y la gente se fija más en lo que hacen los malos que en lo que hacemos nosotros. En las marchas al Zócalo nos agreden, en las marchas del 8 de marzo y en la del 2 de octubre nos atacan, creen que rechazarnos es su obligación; es algo que viene de atrás.

–¿Sus compañeros las respetan?

–En general nos tratan bien. Yo tenía un novio policía. Nos relacionamos con nuestro mismo círculo del ámbito policial, pero es difícil por los horarios. La policía es muy machista, sobre todo los mandos medios y altos; los compañeros son más solidarios.

–¿Ha recibido agresiones, Macaria?

–Sí, más de mujeres que de hombres. Se forman grupitos y si no estás de acuerdo en algo, te excluyen con algún chisme con un jefe.

–¿Cuántas horas está aquí?

–De las seis de la mañana a las siete del día siguiente. Si tengo oportunidad descanso en una silla. No tenemos horario para comer; si hay un momento, comemos. No podemos traer algo porque no hay dónde calentarlo, por eso nos ven en los tacos o en los tamales y nos toman la foto para exhibirnos: Miren, qué bien se la pasan , aunque comamos de pie.

–¡Las traen de encargo!

–Te acostumbras al calor, al frío, a no estar en tu casa, a estar parado tantas horas, a no tener un baño cerca. Tenemos que buscar dónde. Nadie nos habla de eso antes de enrolarnos.

–Macaria, ¿qué satisfacciones le ha dado su carrera?

–He podido ayudar, he detenido delincuentes, me gustan los recorridos y las visitas domiciliarias me llenan. Me gusta ayudar a la gente que no sabe cómo llegar al Metro; si a alguien le roban algo, intervengo, porque puedo detener al delincuente.

–¿Cómo, si no trae pistola?

–Sí tengo mi arma de cargo. Cada año nos dan cursos, uno de esos es manejo de armas; nos enseñan a disparar todo tipo de armas. El chaleco antibalas pesa cuatro kilos, es incómodo. Todo mi uniforme es reglamentario hasta las botas, aunque las que nos dan son muy duras.

–Oiga, Macaria, ¿tiene que rendir un informe por escrito?

–Sí. Cada término de turno, escribo si hay alguna novedad de relevancia.

–Si se casara y formara una familia, ¿seguiría siendo policía?

–Si tuviera familia, no sé si dejaría la policía, es una pregunta difícil. No creo tener hijos, porque mis horarios no me dejarían dedicarles el tiempo que merecen. Sí he pensado en abandonar la carrera y buscar otra cosa que me guste, pero no me veo en una oficina.