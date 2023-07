–Nunca me encaminé hacia el arte contemporáneo, ni participé dentro de sus grupos. Me veo como lo que sigue, lo poscontemporáneo, esta nueva revisión de las modernidades. Veo mi fotografía muy moderna en el sentido de una revisión hacia atrás de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Me interesa mucho ese sentido de la estética. También empleo muchas cosas que el arte contemporáneo luego nos permitió hacer, como no usar el foco, mover la cámara y tratar de hacer introspecciones desde otras perspectivas.

El también etnógrafo y editor retrata desde adolescente, con camaritas casi desechables , registros de la vida cotidiana. En 1985 se asoció con la fotógrafa Cristina Kahlo y abrieron, primero, la galería Kahlo-Coronel; luego, la Foto Galería Kahlo-Coronel. Allí empezó a interesarse en esa disciplina como medio de expresión. Me hacía falta una manera de manifestarme desde la perspectiva óptica, no literaria, o del ensayo, o por medio del trabajo de terceros, que es la curaduría , comenta.

El protagonista de Mentiras: Paisajes tentativos, el libro fotográfico más reciente de Juan Rafael Coronel Rivera, es el concepto de la montaña como metáfora de los montículos que forman los albañiles al acumular arena u otros materiales. En las imágenes en blanco y negro que integran el libro no hay nada construido; es decir, todas las escenas fueron captadas en la calle.

Hasta 1950, la fotografía tenía una manera regida sobre todo por los grandes maestros. En los años 60 y 70 empezó a liberarse gracias a la experimentación que los fotógrafos emprendieron; por ejemplo, abordar el color o la polaroid. Me acomodó el blanco y negro en análogo, plata sobre gelatina, porque me da posibilidades debido al material, las circunstancias del revelado, etcétera... que tenga esta situación moderna. Por otro lado, mi óptica es totalmente de la calle. Son cosas que me encuentro .

Castellanos escribe en su texto que el imaginario de Juan proviene de otro lugar: de las representaciones míticas de las antiguas culturas que habitaron el actual territorio mexicano que hoy, de manera inconsciente, vuelven a la memoria de los constructores cuando elaboran sus pequeños montículos con los que después formarán viviendas o edificios .

Mentiras: Paisajes tentativos es un libro trilingüe (español/inglés/francés) porque se le hace interesante la manera de trasladar los textos: Hice un libro sobre la pintora Julia López que traduje al náhuatl . Forma una trilogía con dos series anteriores presentadas en exposiciones: Rituales atmósferas (2000) y Ce acatl: cuando las piedras hablaron (2008).

No hay figuras humanas en estas fotografías; sin embargo, Coronel Rivera no está peleado con ella; incluso, adelantó que prepara una serie sobre el Maringuilla, personaje fársico de las danzas, hombres que visten de mujeres porque ellas, hasta hace muy poco, no podían participar .

El libro Mentiras: Paisajes tentativos será presentado por Emma Cecilia García, Ana Elena Mallet y el autor el jueves 27 a las 18 horas en la galería Patricia Conde, ubicada en General Juan Cano 68, colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.