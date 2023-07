Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 23 de julio de 2023, p. 6

La ciencia que no se comunica no sirve, afirma a La Jornada la bióloga marina Dalila Aldana Aranda, quien el jueves pasado recibió la Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero de manos del embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, por sus más de 30 años de arduo trabajo en la conservación de océanos y mares, en particular de la región Caribe, de la que ha impulsado su desplastificación.

Ese importante reconocimiento es entregado por el gobierno de Francia a mujeres y hombres, sean de esa nacionalidad o extranjeros, por méritos realizados dentro del ámbito civil o militar. Otro de los científicos mexicanos que lo han recibido es Mario Molina (1943-2020), Premio Nobel de Química en 1995.

Egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con dos doctorados por sendas universidades francesas, la investigadora y docente se ha distinguido a escalas nacional e internacional por sus contribuciones en las áreas de la regulación pesquera, el desarrollo de la acuacultura y la previsión de las afectaciones del cambio climático a los océanos y mares.

Adscrita al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, unidad Mérida, toda su actividad científica-académica la ha desarrollado en el sureste mexicano, en particular la península de Yucatán y la región Caribe del continente. Pero su campo de acción va más allá, al abarcar también el aspecto de la divulgación, al considerar que una cosa vital para la ciencia es saber contar cuentos científicos .

En entrevista con este diario, la doctora Dalila Aldana sostiene que, como científico, uno tiene la obligación de comunicar los resultados de su quehacer con sus pares mediante artículos y de revistas especializadas, pero también con el resto de la sociedad.

Desde ese ámbito, su punto de interés se ha centrado en las infancias, los adultos y, en tiempos recientes, el ámbito legislativo: “Me interesa comunicarme con la niñez en el sentido más amplio, no con la idea de que el niño sea el cientifiquito de hoy y el científico de mañana; eso está bien, pero no me interesan los infantes de dieces, ésos ya tienen un camino; me interesan los otros, a los que hay que sacar adelante, simplemente para que tengan una mejor herramienta para defenderse.

“Ahí también insisto mucho, los programas de divulgación de ciencia a la niñez o de educación ambiental no tienen que ir con la filosofía de hacer cientifiquitos, sino de transmitir conocimiento para que sean capaces de tomar mejores decisiones en cuanto a alimentación, salud, medio ambiente, conservación y basura.”

Considera que la difusión científica entre los adultos es esencial , toda vez que son los económicamente activos, el electorado y los que manejan mal su manera de consumo y de deshecho, que se traduce en los problemas ambientales tan graves que tiene este país y en general el planeta. Allí hay mucho que aportar .

En tanto del trabajo que debe hacerse con los legisladores, a nivel local y federal, apunta que sirve para que tomen decisiones más informadas y, por ende, adecuadas: Ellos deberían estar tocándonos las puertas más seguido, cada vez que quieren impulsar una iniciativa de ley en la materia o relacionada con ella .

El interés de Dalila Aldana como comunicadora científica se ha expresado, entre otros campos, en sus colaboraciones con La Jornada Maya, además de haber sido merecedora del Premio Nacional del Mérito Ecológico.