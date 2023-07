Periódico La Jornada

Domingo 23 de julio de 2023, p. 26

Familiares del dueño del perrito ultimado ayer en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo reconocieron al señor José Luis al verlo en televisión, por lo que fueron a su encuentro tras más de 10 años de no tener noticias de él. Posteriormente participaron en la instalación de un altar en honor al can.