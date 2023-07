Elba Mónica Bravo

El operativo Diamante de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, intimida a los dueños y encargados de restaurantes, negocios de comida rápida y cafeterías , no sólo por la pérdida de los enseres que retira –los cuales daña y en su caso destruye–, sino porque los dueños tienen que pagar sanciones económicas, aseguró el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto.

Aunque los establecimientos afectados no forman parte de la agrupación, comentó que han tenido reuniones en las que los empresarios o encargados de los negocios afectados prefieren no fijar una postura porque no quieren problemas con la alcaldía .

Mencionó que tiene conocimiento de que el personal que atiende dichos negocios ubicados en las colonias Roma y San Rafael no son apercibidos antes del retiro de sus enseres: de lo que me he enterado es de que llegan con mucha agresividad, te quitan y te multan .