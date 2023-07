Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 23 de julio de 2023, p. 23

Para presentar la denuncia penal por robo, agresiones y daños, Guillermo Barajas y su esposa, Laura Guarneros, vivieron un auténtico viacrucis, ya que les llevó más de seis horas lograr que personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) los atendiera, luego de que el miércoles alrededor de 50 desconocidos arrojaran los muebles que tenían apilados en la acera al arroyo vehicular y camellón de la avenida Fray Servando Teresa de Mier.

La pareja y sus dos hijos cumplieron ayer 11 días con sus pertenencias que cubren con hules y lonas en la calle, mientras duermen en un vehículo compacto negro, porque la madrugada del 12 de julio un grupo de personas con mazos y palos los despojó de la vivienda de planta baja y un nivel en la que habitaron más de 32 años.

Los agresores no son identificados por la familia, porque como ocurre con las personas que son desalojadas de sus viviendas, se trata habitualmente de un modus operandi, es decir de hombres que contratan para dichas acciones, acompañados por alguien que dice tener una orden judicial de desalojo, que no se identifica ni entrega copia del documento, y en la mayoría de las veces resguardados por policías que los acompañan.