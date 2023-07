Mireya Cuéyar

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Sábado 22 de julio de 2023, p. 8

Tecate, BC., Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, negó que se ponga en riesgo a los representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) al pedir que se identifiquen durante sus asambleas informativas.

Ya empezó una consejera (Claudia Zavala), que tiene todo nuestro respeto, pero que diferimos; dijo que se estaba poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios del INE. Yo se los digo, allá que lo escuchen: el pueblo quiere al pueblo. Los interventores del INE son pueblo. La mafia son aquellos , señaló durante su visita al municipio de Rosarito.

Que no se equivoque la consejera, porque ya todo forma parte de lo mismo, de una estrategia para desacreditarnos, para ver cómo nos meten el pie, pero no. No nos vamos a quebrar , añadió el ex secretario de Gobernación.