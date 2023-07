Gustavo Castillo y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 22 de julio de 2023, p. 7

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, solicitó la protección de la justicia federal para que cesen las declaraciones que ha realizado en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades.

Al mismo tiempo, uno de sus promotores, Ernesto Ruffo Appel, informó que pese a que la plataforma digital para el registro de las 150 mil firmas que deben reunir los aspirantes a la candidatura del frente opositor no ha funcionado del todo bien, porque avanza con dificultad, aun así Gálvez ya superó esa cifra.

El ex gobernador de Baja California y ex legislador comentó en entrevista que la senadora panista hasta ayer reunió 165 mil firmas, aunque en la puerta electrónica de la plataforma están atorados miles de registros de rúbricas y a lo mejor algunos de los 13 aspirantes no logran la meta.

Expuso que sólo en la plataforma Xochilovers, que la panista creó hace poco y que él administra, hay ya más de medio millón de simpatizantes de la legisladora y aspirante presidencial.