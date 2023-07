▲ El Presidente dijo que con la sección No lo digo yo no hace falta que haga la crítica. Foto Pablo Ramos

No hace falta que hagamos la crítica o que se haga un editorial, nada más con informar, con eso basta, sostuvo. Es importante que todo eso se dé a conocer, porque si nada más voy a estar haciendo denuncias y advirtiendo que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues me castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos .

No, no, no, ese no me lo pongan ahorita , dijo el mandatario. Ese lo guardan. Se van a enojar demasiado , expresó.

Además, mostró estadísticas y encuestas que lo ubican como el tercer mandatario con mayor aprobación en el mundo, con 62 por ciento de opiniones favorables.

A su vez, Morena informó que los enviados del INE que acudan a las asambleas del partido y aliados deben identificarse.

Hay que señalar que los servidores públicos del INE, para dar cumplimiento al principio de legalidad, no deben llegar de incógnitos a nuestras asambleas o recorridos y deben estar visiblemente identificados , sostuvo Mario Llergo, representante de Morena ante el INE.

La vigilancia de integrantes del INE en las asambleas se desprende de un acuerdo de la Comisión de Fiscalización del organismo, del 10 de abril pasado, con base en el cual se inició una verificación de propaganda tanto en vía pública –bardas, espectaculares– como en Internet, así como lo relacionado con reuniones no sólo de los encuentros de aspirantes presidenciales, sino para cualquier otro cargo de representación popular.