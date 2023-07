Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de julio de 2023, p. 5

El aumento a 30 millones de dólares del monto que deberá entregar Emilio Lozoya como reparación del daño por su responsabilidad en las operaciones fraudulentas por Agronitrogenados y Odebrecht es justa porque es acorde con las dimensiones de lo que provocó al erario y a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando dirigió esa empresa, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En casos de perjuicios al erario debe haber justicia, reparación del daño, en la medida de lo que establece la ley . De acuerdo con las revelaciones de Lozoya, no sólo intervino él, sino también otros funcionarios, como él mismo declaró. El ex director de Pemex detalló cómo se dio la relación con Odebrecht, los recursos que aportaron, cómo se manejó dinero de la hacienda pública para comprar votos de legisladores de Acción Nacional (PAN) y aprobar la reforma energética.

En conferencia, precisó que aun cuando se liquidara este nuevo monto de reparación del daño (equivalente a poco más de 500 millones de pesos) no concluirá el proceso legal, sino que permitiría a Lozoya continuar el juicio en libertad. Si él tiene elementos para sostener que es inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva, pero sí tiene reparar el daño, porque antes era una cosa vergonzosa: saqueaban y no sólo no reparaban el daño, sino que les devolvían recursos, aseveró el Presidente.