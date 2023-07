Alonso Urrutia, Arturo Sánchez, Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Sábado 22 de julio de 2023, p. 4

Estela de Carlotto, con la determinación de lucha intacta a sus 92 años, considera que después de 46 años de búsquedas, encuentros y muchos procesos de pedagogía y construcción de memoria, en Argentina ya está sembrada la semilla para que la batalla de la recuperación de la identidad de los nietos robados en los años 70 continúe muchos años más, aun cuando ya todas las Abuelas de Plaza de Mayo hayan muerto.

Nuestro mensaje para todos los jóvenes adultos de esa generación que tengan dudas sobre su origen y que siguen dudosos es que se animen, que acudan al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que busquen la verdad.

La abuela que ha sido por décadas el rostro visible de este movimiento emblemático estuvo ayer muy temprano en Palacio Nacional, invitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la presentó como un símbolo de la resistencia, de la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo defensora de América Latina, del mundo, de quienes sufren por el autoritarismo .

El jueves, De Carlotto estuvo en el Claustro de Sor Juana, acompañada por la diputada por Buenos Aires Victoria Montenegro, ella misma nieta recuperada. Autora de Hasta ser Victoria, la legisladora expuso que la maquinaria infernal que fue el aparato represor de la dictadura que perpetró 30 mil desapariciones forzadas y miles de asesinatos sólo dejó vivas a estas mujeres, las abuelas, porque dio por sentado que ellas iban a recluirse en sus casas a morirse de dolor y de vergüenza. Y en lugar de eso, salieron a las calles, a la Plaza de Mayo, y convirtieron su búsqueda en el mayor símbolo de amor del país .

De 500 recién nacidos robados a jóvenes mujeres que fueron secuestradas por fuerzas de la dictadura militar y asesinadas después del parto entre 1972 y 1979, Abuelas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el BNDG lograron que 132 jóvenes nacidos en ese periodo y criados con identidades falsas encontraran con certeza su verdadero origen. Uno de ellos es Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela.

Hace nueve años, en diciembre de 2014, la señora Carlotto vino a México a la Feria del Libro de Guadalajara, que ese año estuvo dedicada a Argentina. Apenas dos meses antes habían desaparecido los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se reunió con algunos padres de los muchachos. El jueves recordó: Les dije: no se aíslen, no se encierren. Vayan a su casa a llorar, pero salgan a las calles a luchar. Nunca se rindan, no den lástima. Mejor que les tengan miedo .

Muy temprano este viernes, llegó acompañada de su hija Claudia, de la diputada porteña y el embajador argentino Carlos Tomada al Salón de la Tesorería. Se sentaron en primera fila y escucharon la cálida recepción del Presidente.