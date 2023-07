Este es el capítulo más reciente del ya muy sobado culebrón Lozoya-Gertz que parece no tener fin. La queja más reciente del ex director peñanietista de Pemex gira en torno a la extorsión del gobierno federal, pues, dice, con él acordó una reparación del daño por 10.7 millones de dólares (siempre con la pretensión de que le retiren los cargos por los delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita y zafar a su familia del problemón en el que la metió), pero ahora la exigencia de la autoridad se ha incrementado a 30 millones, de acuerdo con el monto fijado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos.

El juez de la causa dictó prisión preventiva justificada, por existir alto riesgo de evasión de la justicia , de tal suerte que Lozoya acumula 17 meses recluido. Aún en el caso de que obtuviera su libertad tras cubrir el monto exigido por las autoridades, el proceso judicial en su contra seguiría su curso: despacharía en su domicilio particular, pero solo habría librado la reclusión, no el cúmulo de acusaciones en su contra.

Algo más: en el extranjero, Lozoya contó con las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding y Tochos Holding para ocultar sus operaciones financieras, pero también en México, Odebrecht y sus filiales tuvieron acceso a más de 10 empresas fachadas que así como repartían dinero en estados con elecciones en puerta, tenían vínculos con otras firmas de papel que recibieron decenas de contratos públicos .

Pero Lozoya ahora se dice víctima de extorsión , porque la UIF y Pemex le exigen que para reparar el daño pague 30 millones de dólares y no los 10.7 millones que, dice, fue el monto fijado.

Consultado al respecto, el presidente López Obrador dijo que Pemex y la fiscalía están actuando bien y considero justa la cantidad de reparación del daño (exigida al ex funcionario peñanietista), porque no es una extorsión. Si se revisa, el daño causado al erario fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero él mismo declaró cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética, de cómo se les entregó dinero a legisladores del PAN y recursos del erario, de la hacienda pública. Entonces, sí tiene que aportar estos 30 millones de dólares. Debe haber justicia, reparación del daño, en la medida de que lo que establece la ley, porque antes era una cosa vergonzosa: saqueaban y no sólo no reparaban el daño, sino que les devolvían recursos , como en el caso de Raúl Salinas de Gortari, en complicidad con el Poder Judicial .

En pocas palabras, Lozoya debe pagar si pretende seguir su proceso en libertad, porque no será con circo, maroma y mucho teatro como lo logre.

