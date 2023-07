Se desconoce destino de retrato de Benito Juárez realizado por Vlady

eñora directora: acudo a usted en un ánimo de transparencia y justicia. A mediados de 1993, mi esposa, Hilda Enríquez Andrade, y yo pedimos al mundialmente famoso pintor Vladimir Kibalchich Russakov, Vlady, la ejecución de un retrato al óleo de don Benito Juárez para ser donado al municipio de Jojutla, Morelos, que lleva su nombre: Jojutla de Juárez. Ella y yo tenemos ese origen.

La obra tomó varios meses, pero pudo ser entregada al presidente municipal, Antonio Pastrana Quevedo, a finales de abril de 1994. El cuadro tuvo un destino errático por varias administraciones municipales hasta la del periodo 2003-2006. No se conoce su actual paradero.

El cuadro debió haberse registrado oficialmente como patrimonio del municipio y protegerse adecuadamente. Dado el fallecimiento del autor y los honorarios a él cubiertos, 10 mil dólares, su valor podría haber aumentado.

Es por todo esto que ruego a usted que en un ánimo de transparencia y justicia se publique esta nota, seguro de que ayude a que el pueblo de Jojutla conozca de su patrimonio y lo controle.

Jorge Carrillo Olea

La docencia es una profesión de alto riesgo

El fenómeno social de este nuevo paradigma que no termina de construirse no es reciente, data de algunas décadas y en cada ciclo escolar se incrementan más los casos de padres de familia o tutores que por diversas razones justas o no se presentan a las escuelas a amenazar, a intimidar y a agredir a las maestras y a los maestros, principalmente en los niveles de prescolar, primaria y secundaria.

Son muchas las razones o circunstancias por las que se presentan estas situaciones, mencionaré sólo algunas de ellas, que me constan, durante casi 40 años de servicio docente, como profesor, director y ahora supervisor escolar:

Las calificaciones, cada día es más común si los alumnos no alcanzan las máximas; las becas, para no perder este beneficio los padres de familia solicitan actividades extras o complementarias para que el docente les asigne el 10 a sus hijos.

Sin embargo, pueden presentarse los padres de familia para cuestionar al docente y poner en duda su práctica profesional por las calificaciones de sus hijos, amenazan con quejarse con la directora y hasta enviar un buzón escolar o queja a otra instancia con el fin de que los revalúe con mejores calificaciones.