Periódico La Jornada

Sábado 22 de julio de 2023

Chilpancingo, Gro., La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, reconoció que en días pasados sostuvo una reunión en la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que no le están iniciando ningún proceso, simplemente fue una entrevista .

Lo anterior, tras la difusión de dos videos en donde se le observa platicando en un restaurante con un presunto líder del grupo delincuencial de Los Ardillos.

Ante ello, la Fiscalía Especiali-zada en la Investigación de Delitos Graves dependiente de la Fiscalía de Guerrero inició la carpeta de investigación la 12020910200016250623 contra Hernández Martínez y el síndico del ayuntamiento Andreí Yasef Marmolejo Valle.

Todo esto luego de que el 24 de junio en el Barrio de San Mateo, en la capital, fueron dejados siete cuerpos desmembrados, sobre el toldo de una camioneta, y dos cartulinas con mensajes dirigidos a los dos funcionarios municipales.