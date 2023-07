Su última aparición pública fue junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall en agosto de 2021, dos meses antes de su último lanzamiento como dúo Love For Sale, la secuela de su colaboración Cheek to Cheek de 2014, que fue número uno en las listas de éxitos.

Además de su canción característica, Bennett interpretó temas como Fly Me to the Moon y Steppin ’Out With My Baby y dúos con Lady Gaga, incluidos Love For Sale yAnything Goes.

Frank Sinatra lo calificó como el mejor cantante popular del mundo. Sus grabaciones –la mayoría para Columbia Records, que le fichó en 1950– se caracterizaban por su efervescencia, inmensa calidez, claridad vocal y apertura emocional. Intérprete dotado y técnicamente consumado del Gran Cancionero Estadunidense, su tema más emblemático es el éxito de 1962 I Left My Heart in San Francisco.

En 2020, se conoció que se le había diagnosticado Alzheimer en 2016. “La vida es un regalo –incluso con Alzheimer”, había publicado el músico en Twitter.

Se supo que, aunque su función cognitiva estaba deteriorada, seguía siendo capaz de cantar toda una gama de su repertorio.

A partir de su grabación de la canción de cine Because of You en 1951, Bennett cantó docenas de éxitos, entre ellos Rags to Riches, Stranger in Paradise y, en lo que se convertiría en su canción emblemática, I Left My Heart in San Francisco.

Cuando apareció el rap, o la música disco, o cualquiera que fuera la nueva moda del momento, no intenté encontrar algo que encajara con el estilo de toda la escena musical , declaró Bennett a la revista cultural británica Clash.

Me limité a ser yo mismo, a cantar con sinceridad y a ser honesto conmigo mismo, sin hacer concesiones, haciendo las mejores canciones que se me ocurrían para el público. Y por suerte dio sus frutos , aseguró.

Nacido en 1926 en una familia de migrantes italianos, Bennett pasó una infancia rodeada de pobreza en Queens, Nueva York. Su padre murió cuando él tenía 10 años, poco después de que empezara a cantar profesionalmente. De adolescente trabajó como camarero y cantante, ganando dinero para la familia antes de matricularse para estudiar música y pintura en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York.

Tras luchar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, retomó su carrera musical y consiguió su primer número uno con Because of You. Le siguieron otros éxitos como Blue Velvet o Rags to Riches que lo elevaron a la categoría de ídolo adolescente con tanta fuerza, que el día que se casó con Patricia Beech, en 1952, 2 mil fans se vistieron de negro para llorar a las puertas de la iglesia donde se celebró la ceremonia.

En su cuenta de Instagram, Sir Elton John lamentó la muerte de Bennet: Muy triste saber del fallecimiento de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás haya visto. Él es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, Danny y la familia .