Esta es la flor / del partisano

Muerto por la libertad

A

ntes de la pandemia, los músicos estaban mal. Durante el encierro, su situación empeoró notablemente. Hoy, siguen abandonados y a la deriva. Una de las consecuencias de la pandemia fue la asombrosa proliferación de músicos ambulantes por las calles de numerosas colonias de la capital. Entre los muchos que transitaron (y siguen transitando) por mi barrio, llamó mi atención un saxofonista que en cada uno de sus periplos tocaba una melancólica versión de Bella Ciao. Me pareció hasta cierto punto insólito que un músico ambulante tocara este himno de la resistencia antifascista italiana por las calles de la Ciudad de México, así que después de escuchar Bella Ciao por tercera vez, decidí conocerlo. Tuvimos una breve conversación, durante la cual aprendí algunas cosas sobre su vida y su música.