as ultraderechas suelen sustentar su visión del mundo en un hatajo de pulsiones antimodernas: el sometimiento a algún puritanismo religioso, incapacidad de aceptar la eterna diversidad humana, un credo antigualitario y, muchas veces, una interpretación conspirativa de la realidad. El partido español Vox no es la excepción a esta regla y en ello se asemeja a ultraderechas históricas en España, como el franquismo.

Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ejerce un franquismo discreto. Como señala Matilde Eiroa, si bien en su discurso Vox suele cuidar no hacer muchos elogios al dictador Francisco Franco, comparten con él su versión de la historia española del siglo XX, en especial el periodo de la Guerra Civil (1936), donde niegan el golpismo fascista del generalísimo e imputan todos los males, sin evidencia, al bando republicano y a una presunta amenaza comunista mundial de entonces.

La discreción con que Vox abraza el franquismo es pragmática. No es novedad que las ultraderechas en España disimulen sus afectos con tal de lograr fines concretos. Concluida la Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco, pese a su inercia fascista, debió hacer un deslinde de su reciente alianza con Hitler para no quedar aislado en el naciente panorama internacional. La vía para hacerlo fue exaltar el catolicismo y renegar del paganismo de los nazis . Al mismo tiempo, España solidificó alianzas con países árabes dada la simpatía personal de Franco por Marruecos. Hoy Vox, que ve como enemigos a esos países, parece matizar su franquismo para así poder dar rienda suelta a sus bravatas xenófobas contra el Islam.

Los mitos con que Vox interpreta el mundo no son originales, aunque es reveladora su estrategia para tornar esa vulgata obsoleta en un relato épico y supuestamente impugnador del statu quo. Para lograrlo, recurren no a una lectura conservadora de la historia, sino a su deliberada falsificación; y, también, a disfrazar de rebeldía a taras tan viejas como dañinas, como la homofobia y misoginia. Centrémonos en la primera vertiente: el descarado falseo de hechos del pasado para alimentar prejuicios del presente. Vox sustenta su visión, como señala el historiador Jesús Casquete, no en un insumo de ideas, sino en una rescritura del pasado, donde sin rigor omiten o inventan hechos con tal de reforzar su interpretación.