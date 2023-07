Se alerta que la resolución atenta contra los principios de respeto, inclusión y cooperación con que se pretendió organizar la tercera Cumbre Celac-UE, celebrada en Bruselas el 17 y 18 de julio, y puede ofrecer dudas sobre los objetivos de una Unión Europea que busca relanzar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Se hace un llamado a los eurodiputados a respetar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el compromiso de sus estados miembros y la posición de otras instituciones de la Unión Europea, como el Consejo y la Comisión Europea, así como escuchar el sentir de amplios sectores de las sociedades europeas que abogan por consolidar el diálogo y contribuir al desarrollo de intercambios y la colaboración en aras de interés mutuo.

Prensa Latina informó sobre el rechazo de la resolución del Parlamento Europeo por organizaciones de emigrados cubanos radicados en Miami, como la Coalición Martiana; la Asociación Cultural José Martí USA, Radio Miami Today, Pazamor, la Brigada Antonio Maceo, el Círculo Bolivariano y la Alianza Martiana. Se olvidan esos parlamentarios que nuestra patria no es colonia de España y mucho menos de Estados Unidos , subrayó la declaración del grupo, firmada por Elena Freyre, presidenta de la Coalición Martiana. Recordaron que desde hace más de 60 años el pueblo cubano sufre el peor bloqueo de la historia y, pese a ello, no ha dejado un solo minuto de enviar médicos y ayuda sanitaria a otras naciones, incluso de Europa. Son sólo calumnias y mentiras las del Parlamento Europeo, pero Cuba no está sola, cuenta con el respeto y admiración de millones de personas del mundo , concluyó el mensaje. A ese rechazo se unió, la víspera, la membresía del movimiento Women in Struggle (Mujeres en Lucha), que indicó: Nos solidarizamos con el pueblo y dirigencia de esa Cuba revolucionaria que sí envía ejércitos, pero de maestros, médicos, bomberos y de personal de emergencias .

Paradójicamente, la resolución del Parlamento Europeo se aprueba en medio de una grave crisis política en Francia provocada por el racismo estructural y la brutalidad policiaca, con tres personas muertas y más de 6 mil detenidos. ¿Derechos humanos?