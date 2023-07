Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 15

Chihuahua, Chih., En respuesta a Vicente Fox, que planteó que los programas sociales deben desaparecer, la senadora Xóchitl Gálvez se pronunció a favor de que se mantengan. Sobre las pensiones para ex presidentes, apuntó que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso .

La legisladora recordó que votó a favor de que los programas sociales estén en la Constitución. Estoy absolutamente de acuerdo en que haya este paquete de apoyo para las personas que están en condición de pobreza, de desigualdad .