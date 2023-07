El también ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal dijo sobre los recientes lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que está en espera de que la dirigencia nacional de Morena indique el manual de aplicación de las disposiciones para actuar en el marco impuesto por el instituto, y por tanto fundamentar bien cualquier réplica que se pueda ofrecer a dichos planteamientos.

Además, rechazó tener alguna filiación o patrocinio con La Luz del Mundo, congregación cristiana que tiene su sede principal en Guadalajara. No comparto los puntos de vista de esa ni de otras iglesias. Yo soy un hombre más bien bastante progresista. No he aceptado ni aceptaría el apoyo de ninguna de ellas , respondió.

Guadalajara, Jal., El ex canciller Marcelo Ebrard, quien busca encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, visitó esta capital una vez más. En esta ocasión acudió al Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, donde presentó su plan Ángel de seguridad, el cual, señaló, debe ser debatido por todos los aspirantes morenistas.

Ebrard negó haber mandado colocar espectaculares o pintar bardas, pero no puedo decir a las personas que no las pongan , si bien hasta donde él sabe, tales acciones no implican algo ilegal.