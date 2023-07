La nueva coalición, anclada en el Texas Public Policy Institute, incluye al influyente think tank conservador Heritage Foundation, el Center for Renewing America y el America First Policy Institute –todos los cuales incluyen ex funcionarios que trabajaron en el gobierno de Trump y otros republicanos. La única organización mexicana que forma parte de esta nueva coalición se llama Patria Unida por un México Valiente y está encabezada por la panista Alicia Galván López y Francisco Humberto López Vega [ https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/politica/003n1pol ].

Lamentablemente, el gobierno mexicano ya no es un aliado de Estados Unidos y ya no puede ser considerado un socio , declaró la Coalición de Políticas Conservadoras de Estados Unidos-México. La caídadel Estado mexicano en una espiral deviolencia, corrupción y autoritarismo de izquierda es una amenaza directa tanto para Estados Unidos como para los ciudadanos mexicanos .

La nueva Coalición de Políticas Conservadoras de Estados Unidos-México acusa que el presidente actual de México ha expresado su disposición a establecer pactos con los cárteles y ha manifestado su disposición a defenderlos de acciones por parte de Estados Unidos .

El tono de la declaración es más mesurado que la retórica incendiaria empleada por algunos legisladores y gobernadores republicanos en meses recientes, que ha incluido la amenaza de acción militar estadunidense en territorio mexicano contra los cárteles, pero nutrirá la narrativa contra el gobierno mexicano en sectores conservadores estadunidenses.

No queda claro si Trump incorporará parte de este discurso a su mensaje electoral, ya que hasta la fecha ha sido una narrativa esquizofrénica. Por un lado, en las últimas semanas Trump se sumó a la competencia entre figuras republicanas sobre quién tenía la postura más extrema para enfrentar la droga y migración proveniente de México, y el ex presidente afirmó que contemplará un bloqueo naval de puertos en el país vecino y el despliegue de tropas militares en la frontera. También ha repetido: “me cae muy bien el Presidente de México. Es un socialista pero, saben, uno no puede tenerlo todo… Es un amigo mío, un gran tipo”.

La campaña electoral de Trump no respondió a preguntas de La Jornada antes del cierre de la edición sobre cómo el candidato percibe esta nueva coalición.

Al aproximarse las elecciones nacionales de 2024 tanto en México como en Estados Unidos, no hay duda de que habrá cada vez más propuestas y críticas sobre el manejo de las relaciones bilaterales y sobre cómo interpretar a México. Esta semana, por ejemplo, el Center for Strategic and International Studies, otro think tank conservador, emitió un informe titulado Después de AMLO: las perspectivas económicas, de seguridad y políticas de México , el cual concluye que el país está “económicamente estancado a pesar de una oportunidad de una vez cada generación presentada por el nearshoring”.