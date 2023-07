Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió ayer un video en el cual el panista Santiago Creel se dijo víctima de ataques desde el Ejecutivo. Nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso , replicó el mandatario. Lo más importante es que nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos. Es mentira, completamente mentira. Aclararlo nada más .

Con el video de Creel, López Obrador anunció que será diaria la nueva sección de la conferencia mañanera, No lo digo yo , porque hay bastante material.

Entonces hizo repetir el video de Vicente Fox, que había exhibido el miércoles, para cuestionar lo que llamó la hipocresía del sector conservador.

En la grabación, Fox insta a desaparecer los programas sociales y a que se pongan a trabajar los güevones , por lo que López Obrador subrayó que los opositores buscan revertir la política social.