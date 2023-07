Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 8

Después de conocerse que existen tres expedientes en México contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sus hermanos y su esposa, Cristina Pereyra, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó al ex mandatario Felipe Calderón a romper el silencio en torno a su ex colaborador: No quiere ayudar este Calderón, prefiere guardar silencio. Debería de hablar .

Al referirse a las investigaciones contra García Luna, consideró que el ex presidente debe asumir: “‘Cometí un error –que en política los errores son como crímenes– y lo invité a participar y le di mi confianza, y me engañó, pero yo no supe’ o ‘como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento, y me pongo a disposición de la justicia’. Que diga algo, algo”.

En su conferencia del jueves, López Obrador reconoció la improcedencia de una demanda contra el abogado de García Luna en Estados Unidos, César de Castro, por daño moral y difamación.

López Obrador había manifestado su intención de reclamar por la vía legal intervenciones de De Castro durante el juicio a García Luna, que involucraban al mandatario.

Pero el Presidente informó ayer que consultó con abogados y supo que la legislación estadunidense protege la actividad de los litigantes y no es viable la demanda.