El peor momento del estado

Aseguró que Campeche vive hoy el peor momento de su historia y que el momento en el que ocurren estos ataques no es obra de la casualidad. Estos ataques llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación .

Indicó que, al estar próximo el proceso electoral de 2024, vuelven a atacar valiéndose arbitraria e impunemente de las instituciones .

Sin embargo, el también diputado federal subrayó: no me van a doblar y no me van a echar para atrás .