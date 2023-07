L

o de Vicente Fox no es una deficiencia asociada a la demencia senil, sino una muestra más del cretinismo del que siempre ha hecho gala. Recién cumplió 80 años (¡cuántas mentes brillantes no hay con esa edad!) y goza con exhibirse en las redes sociales como lo que es: un perfecto mentecato. Sólo la propaganda y los enjuagues de la clase política hicieron posible que llegara a Los Pinos. No tiene remedio, pero insiste; nada aporta, todo confunde, mete las narices donde nadie lo llama y siempre sale bañado de bosta.

Desde su aparición en la vida pública, Fox acumula una enorme colección de perlas que resulta ya incuantificable y no está dispuesto a cesar en su empeño por engrandecer su acervo. Días tras día aporta. Cómo olvidar aquel libro de Andrés Bustamante ( ¿Y yo por qué?) en el que recopiló 250 frases que sacudieron al país , dichas, obvio es, por el ahora mariguanero.

La más reciente de esas perlas, que no la última, es la siguiente, expresada en el más elevado tono clasista y racista: “deben desaparecer los programas sociales, porque los güevones no caben en este país; ojalá, Xóchitl nos cubra esto, que los huevones no caben en el gobierno, y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘¡A trabajar, cabrones!’, como dice Xóchitl”.

De corta memoria –en realidad, carente de ella– a Fox se le olvidó la batalla mediática que apenas un mes atrás libró en redes sociales en defensa de lo que, falsamente y con la cara más dura, presumió como su decisión: que no te engañen, fue en mi gobierno que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales . Y se quedó tan tranquilo.

Ahora, apenas treinta y pico de días después y acribillado en la batalla mediática por él emprendida, califica de huevones a quienes en junio pasado presumía como favorecidos por los programas sociales que, dijo, en mi gobierno se echaron a caminar. Qué locura de tipo. En la administración de López Obrador dichos programas benefician a cerca de 25 millones de personas, es decir, de fodongos, versión Fox.