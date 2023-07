L

os precandidatos a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México, llamados responsables para la construcción del Frente Amplio, no levantan entusiasmo en la ciudadanía a pesar de la irrupción de Xóchitl Gálvez y su intensa campaña de propaganda. Esta semana preguntamos en redes sociales por quién votarían de los finalistas. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Particiaron 3 mil 409 personas. En Twitter, mil 217; en El Foro México, 540, y en Facebook, mil 652. El sondeo fue distribuido por redes sociales mediante el enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, no es exclusiva para los seguidores de esta sección, cualquiera que sea su posición política. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

Definitivamente por ninguno, es lo peor que le pudiera suceder a nuestra patria si alguno de estos políticos llega al poder a restaurar los privilegios de la oligarquía y hacer negocios al amparo del poder.

@ramossalva12 / CDMX

Sin Juanito de Iztapalapa, no hay un solo perfil medianamente atractivo, competitivo y sin mayor pecado que la ineptitud. Todos, absolutamente todos son privilegiados que amasaron fortunas al amparo de la corrupción. Todos son emisarios de un pasado que se niega a morir. Todos representan cualquier clase de interés, menos el interés de México.

@RodolfoPeña / Xalapa

Su carta mejor preparada (Betty Walls) está muy disminuida, en lo físico y lo mental. No es la sombra de lo que fue. A los demás, no los dejaría pasar ni a la sala de mi casa: son capaces de robarse las plantas y hasta al perro.

@AlexCardielS / CDMX

Ni de chiste votaría por alguno de estos sujetos, significan volver al pasado régimen neoliberal con todas sus funestas consecuencias para la gente: corrupción, cinismo, represión, etcétera.

@miguelangel / CDMX

Jamás votaré por la derecha. Es una cuestión de principios sí, pero más de sobrevivencia. Que nos devuelvan los 36 años de oportunidades que nos robaron. #SonDelincuentes

@ErendiraRubio / CDMX

El Foro México

Reconozco en algunos sus capacidades políticas y administrativas como Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, sólo que se encuentran del lado equivocado en estos momentos y pretenden aún en estos tiempos regresar a todo aquello que la ciudadanía y el pueblo de México ya no desea transitar.